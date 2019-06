Entlassfeier für 120 Schüler : Placidahaus-Leiter Feltes: „Sie haben alle unseren Respekt“

Xanten 120 Schüler erhielten am Xantener Berufskolleg ihr Abschlusszeugnis.

Plötzlich wurde Schulleiter Stefan Feltes nachdenklich. Der Leiter des Placidahauses hatte gerade den Frauen und Männern gratuliert, die in diesem Jahr ihren Abschluss am Berufskolleg gemacht haben: „Es ist Ihre Leistung, Ihr Erfolg.“ Die Lehrer hätten sie natürlich unterstützt, oft auch die Eltern – das gelte aber nicht für alle Schüler. Einige säßen auch jetzt, auf der Abschlussfeier am Donnerstagabend, ohne Vater und Mutter im Forum Xanten. Ihre Leistung hob Feltes besonders hervor: „Sie haben es allein geschafft und bekommen jetzt Ihr Zeugnis.“ Unter den Schülern des Placidahauses sind junge Menschen, die früh von zu Hause ausgezogen oder in einem Heim aufgewachsen sind.