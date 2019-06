Verkehrsströme in Xanten : Mobilitätskonzept trübt das Klima im Ausschuss

Verkehrsströme in Xanten

Das Mobilitätskonzept soll auch ein mögliches Durchfahrtsverbot für Lkw in die Xantener Kernstadt behandeln (Archiv). Foto: RP/Markus Werning

Xanten Die Untersuchung über die Verkehrsströme soll noch 2019 starten. Für die Poststraße in Xanten kann es möglicherweise kurzfristige Änderungen geben.

Xanten Klimaschutz hier, Klimaschutz da: In der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses fiel kein Begriff öfter. Auch in einem Mobilitätskonzept soll es nicht nur um die künftige Verkehrsführung und -lenkung von Kraftfahrzeugen, Radfahrern und Fußgängern inklusive ÖPNV gehen, sondern auch auf die Auswirkungen aufs Klima geachtet werden. Aber braucht Xanten überhaupt ein solches Konzept? Die Arbeit durch ein externes Fachbüro würde immerhin 175.000 Euro kosten, verteilt auf zwei Jahre und zu einem Großteil vom Land gefördert. Und dann auch noch mit Start in diesem Jahr, wo doch gerade der Haushalt mühsam zustande gekommen ist? Die Meinungen im Hauptausschuss jedenfalls gingen weit auseinander.