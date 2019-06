Vier Azubis im Gespräch : Das sind die Ausbildungsbotschafter

Die Ausbildungsbotschafter besuchten allein in diesem Schuljahr bereits rund 70 Schulen, hier sind sie in der Realschule im Gustav-Heinemann-Schulzentrum. Foto: IHK

Dinslaken/Niederrhein Beim IHK-Projekt geben Azubis ihre ersten beruflichen Erfahrungen an Schüler weiter. Wir haben vier Botschafter gefragt, warum sie sich für den Beruf entschieden haben. Welchen beruflichen Rat würden sie heute ihrem jüngeren Ich geben? Hier sind ihre Antworten.

Zu den Besuchern gehören zum Beispiel Lidia Barkmann und Deniz Caliskan von der Firma Sappi Logistics Wesel oder Chiara Krauß und Julien Schulik von Aldi Süd. Letzten Monat waren sie an der Realschule im Gustav-Heinemann-Schulzentrum in Dinslaken. Wenn sie mit den Schülern sprechen, steht Ehrlichkeit an erster Stelle. Es geht natürlich um die Ausbildung, den Weg dahin und die Aufgaben währenddessen. Aber es sind vor allem die persönlichen Geschichten, die bei den Schülern ankommen. Dass Arbeiten nicht immer ein Zuckerschlecken ist – solche Sätze bauen Vertrauen auf – und das junge Publikum hört gebannt zu. Allein in diesem Schuljahr gab es bereits 70 Besuche.