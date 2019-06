116 bestehen die Prüfung : Xantens Stiftsgymnasiasten feiern Abitur

Am Freitag erhielten 116 Schülerinnen und Schüler des Stiftsgymnasiums ihr Abiturzeugnis. Foto: RP/Markus Werning

Xanten Am Stiftsgymnasium in Xanten haben 116 Schüler die Abi-Prüfung bestanden. Darunter sind auch zwei junge Menschen, die noch gar nicht lange in Deutschland leben.

Markus Werning

Es ist ihr Tag. Eltern und Lehrer sind gekommen. Gleich erhalten sie ihre Abiturzeugnisse, später werden sie feiern. Aber daran denken Theresa Hilp und Lennart Grote jetzt nicht. Sie stehen auf der Bühne und sprechen über die Zeit am Stiftsgymnasium. Sie machen das mit viel Humor, in der Aula wird am Freitagnachmittag oft gelacht. Überhaupt ist es eine kurzweilige Abiturfeier.

Aber dann werden Hilp und Grote, die beiden Sprecher der Abiturienten, ernst: Sie erinnern daran, dass zwei von ihnen noch gar nicht lange in Deutschland leben, dass diese beiden 2014 und 2015 Pakistan und Syrien verlassen mussten, dass sie in Xanten zwar eine neue Heimat gefunden, dass sie ihr Abitur aber trotzdem in einem fremden Land und einer fremden Sprache gemacht haben. Dagegen hätten sie selbst und die meisten anderen das Glück gehabt, in dieses Land und in wunderbare Familien hinein geboren zu sein. Hilp spricht von der „Lotterie der Natur“ und mahnt: „Demut und Dankbarkeit sollten uns immer ein Begleiter sein.“ Daran mögen sie alle denken, wenn sie demnächst vielleicht auf dem Weg zum Ausbildungsbetrieb im Stau stehen sollten.

Info Gruppenfotos der Abschlussjahrgänge Erinnerungsfoto Die Rheinische Post veröffentlicht noch Gruppenbilder der Abschlussjahrgänge zur Erinnerung an diesen Tag. Dazu werden die Namen aller Schülerinnen und Schüler genannt. Die Fotos der zehnten Klassen aus Rheinberg, Alpen und Xanten veröffentlichen wir in der Ausgabe am 10. Juli, die Fotos der Abiturienten und vom Berufskolleg am 11. Juli.

Es sind sehr reife Worte, und sie belegen, was später die Schülervertreter Eva Heidenreich und Maarten Bandusch über ihre Generation sagen: Dass sie eine ist, die sich für Politik interessiert. Für Klimaschutz. Für Integration. Für das Miteinander in diesem Land. Es sind aber auch junge Menschen, die nun einen Lebensabschnitt beenden und vor dem nächsten stehen, die im Leben auf Hindernisse stoßen werden, privat wie beruflich. „Lasst euch nicht aufhalten, findet euren Weg zu eurem Ziel, auch wenn er über Umwege führt“, rufen Heidenreich und Bandusch den Abiturienten zu. Und Bürgermeister Thomas Görtz wünscht ihnen, dass sie den „Mut zur Veränderung“ behalten, denn das Leben lasse sich nicht immer planen, sie sollten offen auf ihre Zukunft zugehen. Einen ähnlichen Rat gibt Schulleiter Franz-Josef Klaßen: Ihnen werde im Leben nicht alles gelingen, sie sollten dann aber nicht verzweifeln, ihnen stünden viele Möglichkeiten offen, und diese „Vielfalt an Möglichkeiten“ sollten sie sich auch offen halten: „Bleiben Sie beweglich.“