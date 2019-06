Azubi-Tipp : Mehr Mut bei Standortwahl

Wesel Was tun bei der Bewerbung? Azubis aus der Region geben Tipps.

„Bei der Ausbildungsplatzsuche ist es wichtig, einen Platz zu finden, der Deinen Wünschen und Interessen entspricht. Dabei kann es hilfreich sein, auch außerhalb Deines Wohnortes nach passenden Ausbildungsbetrieben zu suchen und Dich nicht regional zu sehr bei Deiner Suche einzuschränken. Du solltest Dich nämlich nicht nur aufgrund der räumlichen Nähe für einen bestimmten Betrieb entscheiden, sondern in erster Linie, weil das Unternehmen Dir das bietet, was Du Dir für Deine Zukunft wünschst. Hast Du dann einen Ausbildungsplatz gefunden, der Dich fordert, Deine Stärken fördert und Dir persönlich Spaß macht, ist er es sicherlich wert, auch größere Strecken oder sogar einen Umzug in Kauf zu nehmen.“