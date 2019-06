Leichtathletik : SV Sonsbeck erhält Zuschlag für die Cross-DM 2021

Sonsbeck Das gab der DLV nach einer Präsidiumssitzung bekannt. Der Cross-Wettbewerb des LVN im Dezember werde somit zur Generalprobe. Auch Wesel darf sich freuen.

(pm) Die Deutschen Crosslauf-Meisterschaften 2021 finden in Sonsbeck statt. Das gab der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) am Donnerstagabend nach einer Präsidiumssitzung in Wetzlar bekannt.

Die Freude in der Leichtathletik-Abteilung des SV Sonsbeck ist groß. Schließlich feiert die Abteilung in 2021 ihr 50-jähriges Bestehen. Daher hatte man auch auf den Zuschlag durch den DLV gehofft. Als eine Art Generalprobe für die Deutschen Meisterschaften soll der Cross-Wettkampf des Leichtathletik-Verbands Nordrhein dienen, der dieses Jahr am 1. Dezember bereits zum zweiten Mal in Sonsbeck ausgetragen wird.