Sportanlagen am Fürstenberg in Xanten : TuS will Frischzellenkur fürs Stadion

Sportanlagen am Fürstenberg in Xanten

Xanten Das Sportgelände auf dem Xantener Fürstenberg wurde Ende der 50er Jahre errichtet. Zwar wurde immer wieder investiert, die gesamte Anlage dennoch ist in die Jahre gekommen.

Das Fürstenbergstadion, Schauplatz packender Wettkämpfe mit Fußballspielen, die den TuS Xanten fast bis in die Zweite Liga geführt hätten, ist in die Jahre gekommen. Seit dem Bau 1958 haben der Verein und die Stadt zwar immer wieder in einzelne Maßnahmen auf der Platzanlage und in einen Krafttrainingsraum investiert, doch nun wäre – nach Ansicht der Vereinsverantwortlichen – eine Generalmodernisierung angebracht. Alles ganzheitlich betrachtet, inklusive Entwicklung des Vereins und des Bedarfs, Vorgaben bei Technik und Sicherheit sowie Nachfrage der Schulen. Nun hat der Vereinsvorsitzende Heinrich Gundlach bei einem Ortstermin erörtert, welche Vorstellungen der TuS zur künftigen Gestaltung des Fürstenbergstadions umgesetzt sehen möchte.