Mittsommernacht und Altstadtmarkt in Xanten : Mediterranes Flair am Niederrhein

Mediterranes Flair am Niederrhein

Mittsommernacht und Altstadtmarkt in Xanten

Xanten In den Straßen herrscht Urlaubsstimmung: Xantener Geschäftsleute feiern mit ihren Kunden die traditionelle Mittsommernacht. Zugleich wird der Altstadtmarkt eröffnet – er geht über das gesamte Wochenende.

Die Geschäftsleute haben am Freitagabend mit ihren Kunden die traditionelle Mittsommernacht gefeiert. Musikbands traten auf, Sportvereine zeigten ihr Können, Händler servierten Cocktails, Erdbeerbowle oder Würstchen, viele gewährten auch Rabatte auf ihre Waren. Scharenweise flanierten die Menschen bei sommerlichen Temperaturen bis in die Nacht durch die Xantener Innenstadt. In den Straßen herrschte Urlaubsstimmung.