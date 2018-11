Unfall bei Wuppertaler Schwebebahn: „Ein halber Meter weiter und sie hätte ihm den Kopf abgerissen“

Wuppertal Bei dem Schwebebahn-Unfall am vergangenen Sonntag in Wuppertal ist ein Cabriofahrer offenbar nur knapp dem Tod entronnen. Bei dem Zwischenfall sind auch zwei Züge beschädigt worden.

Nach dem beinahe tödlichen Unfall an der Wuppertaler Schwebebahn dauert die Ursachensuche an. Eine 350 Meter lange Stromschiene war am Sonntag in die Tiefe gestürzt und hatte einen 34 Jahre alten Cabriofahrer nur knapp verfehlt. Er kam mit dem Schrecken davon. „Ein halber Meter weiter und sie hätte ihm den Kopf abgerissen“, sagte ein Sprecher der Wuppertaler Staatsanwaltschaft am Donnerstag. Die Behörde ermittelt wegen fahrlässigen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.