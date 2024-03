Kartellamt gibt grünes Licht Versicherungen Barmenia und Gothaer dürfen fusionieren

Die beiden Versicherungen bekommen künftig eine übergeordnete Finanzholding, an der die beiden Firmen paritätische Stimmrechte haben. Sitz der Holding wird Köln sein. Die eigentlichen Versicherungen bleiben dort, wo sie sind: die Gothaer in Köln und die Barmenia in Wuppertal. Sie werden künftig gemeinsam auf Platz 6 unter den privaten Krankenversicherern in Deutschland kommen. Außerdem sind sie noch in anderen Bereichen tätig, etwa in der Unfallversicherung.