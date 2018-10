Wuppertal: Mit fremdem Jungen vor Zug gesprungen - Beschuldigter geständig

Wuppertal Ein Mann greift sich am Bahnhof in Wuppertal ein fremdes Kind und springt mit ihm vor einen Zug. Wie durch ein Wunder überleben beide. Nun steht der 23-jährige Beschuldigte vor Gericht.

Am Dienstag hat in Wuppertal der Prozess gegen einen 23-jährigen Mann begonnen, der mit einem fremden Kind im Arm vor einen fahrenden Zug gesprungen sein soll. Der Beschuldigte zeigte sich geständig. Es stimme, was in der Antragsschrift der Staatsanwaltschaft stehe, sagte er am Dienstag vor dem Wuppertaler Landgericht.