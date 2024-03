Düsseldorfer Dax-Konzern Henkel verschärft Sparkurs

Obwohl das betriebliche Ergebnis im vergangenen Jahr um 10,2 Prozent auf 2,6 Milliarden Euro stieg, rutschte der Aktienkurs am Montag zeitweise um knapp fünf Prozent ab, erholte sic dann aber wieder etwas. Ein Grund war wohl der nur vorsichtige Ausblick: Das organische Umsatzwachstum, also ohne Zukäufe oder Desinvestments, soll nur zwischen zwei und vier Prozent steigen. Die operative Marge (Ebit) soll sich von aktuell 11,9 auf 12 bis 13,5 Prozent erhöhen. Die Aktionärsschützerin Jella Benner-Heinacher von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) ist wenig begeistert. „Henkel scheint wieder auf Kurs zu sein zumindest, was das Thema Kosteneinsparung angeht“, lobt sie zwar. Aber sie hätte gehofft, dass die Ebit-Marge schon 2023 bei mindestens zwölf Prozent gelegen hätte. Enttäuschend sei auch, dass die Dividende mit 1,85 Euro pro Aktie stabil geblieben sei, obwohl der Gewinn pro Aktie um 20 Prozent gestiegen sei. „Eine entsprechende Anpassung nach oben wäre ein positives Zeichen an die Aktionäre gewesen, die die nicht zufriedenstellende Entwicklung des Aktienkurses hätte ausgleichen können.“ Der Vorstand weist dagegen daraufhin, die Höhe der Ausschüttung in Höhe von 42,4 Prozent des Jahresüberschusses läge schon jetzt etwas höher als die eigentlich avisierten maximal 40 Prozent.