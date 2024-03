Stichverletzungen festgestellt 63-Jähriger tot in Wuppertaler Wohnung entdeckt – Sohn unter Verdacht

Nach einem Notruf hat die Polizei in einer Wohnung in Wuppertal einen toten 63 Jahre alten Mann entdeckt. Er habe eine Stichverletzung gehabt. Die Notärztin habe nur noch den Tod des Mannes feststellen können, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag in Wuppertal über den Einsatz am frühen Mittwochmorgen mit.