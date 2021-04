Bei Rot über die Ampel : Fünf Verletzte bei Unfall in Rheinberg

Fünf Verletzte bei Unfall in Rheinberg

Rheinberg Ein Rettungshubschrauber und mehrere Notärzte waren am Abend an der Xantener Straße im Einsatz. Nach einem Zusammenstoss kollidierten vier Fahrzeuge.

Bei einem Unfall an der Kreuzung Xantener Straße/Graf-Luitpold-Straße sind am Abend fünf Menschen verletzt worden. Eine 55-Jährige aus Wesel war gegen 18.45 Uhr auf der Xantener Straße in Richtung Xanten unterwegs und übersah ersten Ermittlungen der Polizei zufolge die rote Ampel. Sie stieß mit dem Wagen einer 35-jährigen Fahrerin zusammen.