Ursache für Unfall noch unklar: Wuppertals Wahrzeichen steht still

Wuppertal Nach dem Absturz einer Stromschiene bleibt die Wuppertaler Schwebebahn voraussichtlich für mehrere Wochen gesperrt. Bei den Stadtwerken beginnt die Suche nach der Ursache. Auch die Staatsanwaltschaft ermittelt. Für die Stadt kommt die Sperrung zur Unzeit.

Die Wuppertaler Schwebebahn ist ein altehrwürdiges Verkehrsmittel. Seit fast 120 Jahren bringen ihre Wagen die Menschen der bergischen Großstadt ans Ziel. Zu einer Probefahrt reisten am 24. Oktober 1900 sogar Kaiser Wilhelm II. und seine Gemahlin Auguste Viktoria an und schwebten von Döppersberg bis Vohwinkel. Noch heute nutzen rund den Stadtwerken zufolge rund 80.000 Passagiere täglich die Bahn. Doch seit Sonntag steht der selbsternannte Puls der Stadt still. Eine rund 150 Meter lange Stromschiene hatte sich gelöst und war abgestürzt.

Der Grund dafür ist einen Tag nach dem Unglück unklar. „Wir beginnen heute mit der Suche nach der Ursache. Das braucht Zeit“, sagt der Sprecher der Stadtwerke, Holger Stephan. Die Techniker der Stadtwerke suchten am Gerüst und an den Fahrzeugen der Bahn nach Schäden. Bis die Ermittlungen abgeschlossen sind, bleibe die Bahn gesperrt – und zwar komplett. „Das ist ein Karrussellbetrieb“, sagt Stephan, „wenn ein Abschnitt nicht befahrbar ist, fällt die ganze Bahn aus.“

INFO Die Schwebebahn wurde am 1. März 1901 für Publikum geöffnet Geschichte Im Sommer 1898 begann die „Continentale Gesellschaft für elektrische Unternehmungen“ mit dem Bau der Schwebebahn über die Wupper. Knapp drei Jahre später, am 1. März 1901, wurde die Bahn für den Publikumsverkehr geöffnet. Zu Beginn hatte die Bahn 18 Haltestellen, heute sind es 20. Daten Die Bahnstrecke ist insgesamt 13,3 Kilometer lang. Tagsüber sind 18 Wagen unterwegs, abends elf. Der Betrieb beginnt an Werktagen um kurz vor 5.30 Uhr, an Sonn- und Feiertagen um 7 Uhr, und endet abends gegen 23.30 Uhr.

Die Staatsanwaltschaft Wuppertal hat ebenfalls die Ermittlungen aufgenommen, wegen des Anfangsverdachts einer fahrlässigen Gefährdung des Bahnverkehrs. Oberstaatsanwalt Wolf-Tilman Baumert zufolge wurde die Staatsanwaltschaft eingeschaltet, weil es beinahe einen Toten gegeben habe. Der Mann, dessen Sportwagen am Sonntag von der herabstürzenden Schiene getroffen wurde, habe „unglaubliches Glück“ gehabt. „Hätte sein Wagen einen Meter weiter hinten gestanden, wäre er wohl tot gewesen.“ Zur Unfallursache will sich Baumert noch nicht äußern: Man stünde noch ganz am Anfang der Ermittlungen. Nur so viel: Hinweise auf vorsätzliche Sabotage lägen derzeit nicht vor, „wir gehen von einem technischen Defekt aus.“

Der Stadt Wuppertal tut der wochenlange Ausfall ihres wichtigsten Verkehrsmittel nach Auskunft von Sprecher Thomas Eiting weh. „Die Schwebebahn fährt staufrei und störungsarm“, sagt Eiting, „das ist gerade in der Vorweihnachtszeit nicht zu ersetzen.“ Viele Menschen führen etwa für Weihnachtseinkäufe in die Stadt. Diese müssten nun auf Busse, S-Bahn oder Pkw umsteigen.

Auch für Touristen sei der Ausfall bedauerlich: Viele würden einen Besuch auf einem der Weihnachtsmärkte der Stadt mit einer Fahrt mit der Schwebebahn verbinden. Zudem sei der sogenannte Kaiserwagen ebenfalls nicht einsetzbar. Mit diesem war vor 118 Jahren der Kaiser unterwegs, heute wird er für Kaffee-, Frühschoppen- und stimmungsvolle Abendfahrten genutzt. Sogar Heiraten ist darin normalerweise möglich. „Aber die Sicherheit geht natürlich vor“, sagt Eiting. So etwas wie 1999 dürfe schließlich nie wieder passieren.

Damals waren bei der Entgleisung eines Wagens fünf Menschen gestorben und 47 schwer verletzt worden. Es ist das einzige Unglück in der Geschichte der Schwebebahn mit tödlichem Ausgang. Eigentlich gilt die Bahn als besonders sicheres Verkehrsmittel, sagt Eiting: „Im Vergleich mit Pkw oder Bus liegt sie meilenweit vorne.“ Vor fünf Jahren hatte es aber bereits einen ähnlichen Vorfall wie am Sonntag gegeben. Damals war eine Stromschiene auf einer Länge von 260 Metern gerissen und in die Tiefe gestürzt. Sie hatte mehrere Autos demoliert, zwei Menschen waren leicht verletzt worden. Die Bahn stand für sechs Wochen still, als Ursache wurde ein technischer Defekt an einem der Fahrzeuge festgestellt. Eine Generalüberholung der Bahn schließt Eiting jedoch aus. Das sei schließlich erst vor einigen Jahren geschehen, auch die Fahrzeugflotte sei vollständig erneuert worden.