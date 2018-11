Schuldenatlas 2018: Mehr als jeder zehnte Erwachsene in NRW ist überschuldet

Duisburg Im Ruhrgebiet wird Überschuldung ein immer größeres Problem. Vor allen in Großstädten wie Duisburg, Wuppertal, Gelsenkirchen und Mönchengladbach geraten die Menschen häufig in die roten Zahlen.

In Duisburg liegt die Überschuldungsquote aktuell bei 17,20 Prozent, in Mönchengladbach bei 16,36 und in Wuppertal sogar bei 18,42 Prozent. Das berichtete die Wirtschaftsauskunftei Creditreform. Überschuldung bedeutet, dass man bereits Schulden hat und seinen Zahlungen nicht mehr nachkommen kann, die Schulden also das Vermögen übersteigen. Liegt die Überschuldungsquote wie in Wuppertal bei fast 20 Prozent, bedeutet das, dass fast jeder fünfte Wuppertaler überschuldet ist. Trotz der guten Konjunktur sei die Zahl der Personen, die ihre Rechnungen nicht mehr begleichen können, 2018 sogar noch einmal um 10 000 auf rund 1,74 Millionen gestiegen.