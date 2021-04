Zeugen gesucht : Radfahrerin bei Unfall in Neuss leicht verletzt

Radfahrerin bei Unfall in Neuss leicht verletzt

Neuss Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Further Straße/ Berliner Platz wurde eine Radfahrerin leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen, die den Hergang beobachtet haben.

Am Dienstag,30. März, ereignete sich auf der Kreuzung Further Straße / Berliner Platz ein Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin gestürzt ist und sich leicht verletzt hat. Das berichtet die Polizei am Mittwoch, 7. April.