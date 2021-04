Feuerwehreinsatz in Neuss : Brand zerstört Groß-Garage an der Annostraße

Neuss Ein Feuer hat am Donnerstag eine Garage mit mehreren Stellplätzen im Stadtteil Neuss-Furth zerstört. Zwei Löschzüge waren an der Brandstelle im Einsatz.

Bei Eintreffen der Feuerwehr brannte eine große Garage mit vier Stellplätzen in voller Ausdehnung. Auslöser für den Brand war vermutlich eine Verpuffung, die in der Nähe abgestellte Materialien in Brand gesetzt hatte. Starker Brandrauch breitete sich in zwei anliegende Wohnungen und ein Treppenhaus aus.