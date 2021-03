Einbruch in Neuss : Polizei nimmt zwei Diebe fest

(Symbolbild) Foto: dpa/Fabian Strauch

Neuss Auf frischer Tat ertappt und in Untersuchungshaft geschickt wurden zwei junge Männer, die in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 2.30 Uhr in eine Firma am Hammfelddamm eingebrochen waren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Dort wollten sie, wie die Polizei mitteilte, mehrere Notebooks stehlen. Eine Einbruchmeldeanlage löste Alarm aus. Als Polizeibeamte eintrafen, konnten sie zwei Personen beobachten, die durch ein beschädigtes Fenster ins Freie kletterten. Da die Männer über keinen festen Wohnsitz verfügen, wurden sie vorläufig festgenommen. Ein Richter schickte die Diebe auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft.

(NGZ)