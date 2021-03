Einsatz in Neuss : Feuerwehr befreit unterkühlten Hund aus Kaninchenbau

Einsatz in Neuss

Neuss Die Feuerwehr hat am Mittwoch einen Dackel aus einem Kaninchenbau gerettet. Das Tier konnte sich nicht aus eigener Kraft befreien. Der Hundebesitzer und Anwohner halfen bei den Grabungsarbeiten.

Der Dackel ist alleine in den Bau gekrochen, konnte sich aber aus eigener Kraft nicht befreien, berichtet die Feuerwehr. Der Kaninchenbau liegt an einem Garagenhof in Neuss-Allerheiligen, die Gänge des Baus reichen bis unter die Garagen.