Einsatz in Neuss : Duo nach Einbruch in Baumarkt festgenommen

(Symbolbild) Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Neuss Zwei Männer sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in einen Baumarkt an der Kölner Straße eingedrungen – und beim Verlassen des Gebäudes von der Polizei festgenommen worden. Kurz vor Mitternacht waren die Beamten zum Tatort gerufen wurden.

