Ermittlungen in Neuss : Verdacht der Brandstiftung an Wohnwagen - Zeugen bemerken Jugendliche

Verdacht der Brandstiftung an Wohnwagen - Zeugen bemerken Jugendliche

Ermittlungen in Neuss

Neuss Am Sonntag brannte „Am Hagelkreuz“ ein Wohnwagen. Zeugen hatten zuvor zwei Jungen bemerkt, die sich von dem Wagen entfernten. Die beiden Tatverdächtigen wurden an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

Am Sonntagnachmittag kam es gegen 15.30 Uhr auf einem Feld an der Straße "Am Hagelkreuz" zum Brand eines Wohnwagens. Zeugen hatten kurz zuvor zwei Jungen bemerkt, die sich von dem Wohnwagen entfernten. Der Wohnwagen brannte vollständig aus. Das teilt die Polizei mit.