Einsatz in Neuss : Verletzte bei zwei Verkehrsunfällen

Neuss Die Polizei ermittelt nach zwei Verkehrsunfällen am Samstag in Neuss.

() Die Polizei ermittelt nach zwei Verkehrsunfällen. Am Samstag wurden eine Motorradfahrerin (50) und ihr Sozius (59) gegen 11.20 Uhr bei einem Zusammenstoß mit dem Auto einer Frau (20) an der Friedrichstraße/Ecke Erftstraße verletzt. Das teilt die Polizei mit. Am Samstagabend befuhr eine Neusserin (79) die Schwannstraße in Richtung Adolf-Flecken-Straße und beabsichtigt an der Kreuzung Tückingstraße weiter geradeaus zu fahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 33-Jährigen, der Verletzungen erlitt.