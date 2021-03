Trickdiebstahl in Neuss : Unbekannte „reinigen“ Jacke eines Seniors und stehlen Geld

Trickdiebstahl in Neuss

Neuss Am Montag wurde ein 75-jähriger Neusser Opfer eines Trickdiebstahls. Ein Unbekannter machte ihn auf eine Verschmutzung an seiner Jacke aufmerksam. Zu Hause merkte der Neusser, dass sein Geld fehlte.

Am Montag wurde ein 75-jähriger Neusser Opfer nach Polizeiangaben Opfer eines ausgetüftelten Trickdiebstahls. Der Neusser schilderte gegenüber der Polizei, dass er um etwa 11.15 Uhr an der Oberstraße einen „nicht unerhebliche“ Geldbetrag bei seiner Bank abholte und dann zu seinem geparkten Auto an der Michaelstraße ging.