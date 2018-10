Wülfrath ÖPNV Bürgerbus SPD

Wülfrath Um den Gedanken Wirklichkeit werden zu lassen, fehlen der „Initiative Bürgerbus“ derzeit die ehrenamtlichen Mitarbeiter. Gesucht werden noch 30 Leute.

Das Konzept des Bürgerbusses geht auf die Praxis des „Buurtbus“ (Nachbarschaftsbus) zurück, den es seit 1977 in den Niederlanden gibt. In den 1980er Jahren wurden zum ersten Mal in NRW sogenannte Bürgerbusse erprobt.

„Entstanden ist sie im Rahmen des Zukunftsworkshops“, erzählt Wolfgang Preuß, Vorsitzender der SPD Wülfrath. Daraufhin wurde damit begonnen, die Idee mit Leben zu füllen, was jedoch nicht so ganz einfach ist, wie Manfred Bock von „Pro Bürgerbus NRW“ weiß: „Das ist ein schwieriges Thema, denn es steckt unheimlich viel Arbeit drin.“ Immerhin geht es um den Aufbau von zwei Buslinien in Wülfrath, die die regulären Linien des ÖPNV ergänzen sollen. Und so fehlt es der „Initiative Bürgerbus“ derzeit an ehrenamtlichen Mitarbeitern.

Ob der Bürgerbus in Wülfrath Realität wird, steht bislang noch in den Sternen, doch Wolfgang Preuß zeigt sich zuversichtlich: „Den Versuch muss man machen.“ Eins ist jedoch in jedem Fall sicher: Der Bürgerbus ist als eine Ergänzung des ÖPNV gedacht und nicht als Konkurrenz. Aber auch zum ÖPNV gibt es unterschiedliche Meinungen und Erfahrungen, über die am Infostand diskutiert wird. Bettina Molitor nutzt ihn regelmäßig. „Ich finde, wir sind ziemlich gut angebunden“, meint sie. Vor allem, dass die Linie 601 so gut an die S9 in Richtung Essen angebunden ist, sei schön. „Schwierig ist es, von hier nach Ratingen oder zum Flughafen zu kommen“, gibt sie zu. Allerdings weiß sie auch, was eine Aufstockung kostet. „Wenn bei der Linie 601 ein Bus mehr fahren würde, kostet das die Stadt zwischen 50.000 und 60.000 Euro im Jahr.“ Ein Betrag, der sich rechnen müsste.