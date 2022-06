Kinder in Wülfrath : Spiel und Spaß beim 4. Kinderfest

Wülfrath Welche Projekte stoppte die Pandemie nicht aus? Leidtragende waren oft die Jüngsten. Jetzt aber macht Corona Pause, die Kinder rücken in den Fokus und Wülfrath schenkt ihnen ein Fest.

Nach zwei Jahren Corona-bedingter Zwangspause veranstaltet der Stadtjugendring Wülfrath am Samstag endlich wieder das große Kinderfest auf den Spielflächen des Generationenparks im Herzen der Stadt an der Adresse In den Banden.

„Es soll kostenfrei und für die Kinder sein.“ Getränke und Popcorn gibt zu günstigen Preisen. Interessierte Vereine und Verbände, die ebenfalls noch am Kinderfest etwas auf die Beine stellen möchten, können sich gerne bei Heiko Dietrich melden. „Grundsätzlich bis einen Tag vorher“, sagt der Organisator, „dann würden wir schauen, wo noch eine Lücke ist.“ Vor Corona wurde das Kinderfest von 300 bis 500 Kindern besucht. „Man hat tatsächlich über ganz viele Köpfe hinweggeschaut“, erinnert sich Heiko Dietrich zurück, „auf ganz viele Kinder, die in Bewegung sind.“ Das soll nun am Samstag wieder so sein. Deshalb hofft Heiko Dietrich auf gutes Wetter. „Bisher hatten wir immer Glück“, sagt er. Denn er möchte „endlich wieder in lächelnde Kindergesichter sehen.“ Auf das Strahlen in den Augen der Kinder, die ihr Fest ganz unbeschwert genießen, freut sich Heiko Dietrich am meisten. Corona-Maßnahmen gibt es keine. „Wer möchte, darf natürlich eine Maske tragen“, versichert der Organisator. „Und die Leute sollten die Abstände einhalten.“ Ob sich das bei einem Kinderfest wirklich umsetzen lässt, sei dahingestellt. In jedem Fall sollen die Kinder Spaß haben. Und dafür werden der Stadtjugendring Wülfrath und all die beteiligten Gruppen und Vereine schon sorgen.