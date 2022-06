Zukunft von Tiefenbroich : Stadtverwaltung lädt Tiefenbroicher zur Mitgestaltung ihres Stadtteils ein

Die Bürgerversammlung findet im Mehrgenerationentreff statt. Foto: Achim Blazy (abz)

Tiefenbroich Gemeinsam mit Bürgern, Vereinen, Handel und Interessengruppen will die Stadt Ratingen den Stadtteil Tiefenbroich neu gestalten. Eine Bürgerversammlung ist für Mittwoch, 22. Juni, geplant.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

() „Die Zukunft gemeinsam entwickeln und gestalten“ – so lautet der Leitgedanke einer Untersuchung zu den Stärken und Schwächen im Ortskern von Tiefenbroich. In Zusammenarbeit mit der Bürgerschaft, den Gewerbetreibenden, der Stadtverwaltung und der Kommunalpolitik, ortsansässigen Vereinen und Interessensgruppen soll, die von der Stadt beauftrage DORV-Projektagentur Möglichkeiten herausarbeiten, die Lebensqualität in Tiefenbroich nicht nur zu erhalten, sondern nachhaltig zu stärken. Dazu gibt es am 22. Juni eine erste Bürgerversammlung.

Die Stabilisierung vorhandener Versorgungsstrukturen, die Reduzierung von Leerständen und die Sicherstellung einer wohnortnahen Grundversorgung sind die drei Kernpunkte der Aufgabenstellung. Dabei sind natürlich in erster Linie die Bürger gefragt. „Wir hoffen auf eine rege Beteiligung, denn nur so bekommen wir ein vollständiges Bild, was in Tiefenbroich gewünscht und benötigt wird“, sagt die städtische Planungsdezernentin Petra Cremer. Am Mittwoch, 22. Juni, um 19 Uhr findet im Mehrgenerationentreff an der Sohlstättenstraße 33 c eine erste Bürgerversammlung statt, zu der alle Tiefenbroicher herzlich eingeladen sind.