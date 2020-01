Bademeister und Lebensretter aus Wülfrath : Sicher schwimmen Dank Heiko Dietrich

Wülfrath Dass sich Wülfraths Nachwuchs gut über Wasser hält, ist auch ein Verdienst des DLRG-Ausbildungsleiters. Die Kurse sind voll.

Die schlimmsten Unfälle passieren nicht im Hallenbad, weiß er aus seiner inzwischen 25 Jahre währenden Tätigkeit als Retter. Dramatische Unfälle ereignen sich an fließenden Gewässern. Damit hier die Zahlen nicht weiter nach oben schnellen, setzt das Angebot der DLRG bei den Jüngsten an. Etwa 25 Ausbilder zählen zum Team, die sich wie Ausbildungleiter Dietrich darum kümmern, Brust-, Kraul- und Rückenschwimmen zu vermitteln. Für ihn gilt nicht die landläufige Unterscheidung in Schwimmer und Nichtschwimmer, den Unterschied macht der sichere Schwimmer. Bis zum Jugendschwimmer Bronze und Rettungsschwimmer Gold reicht das umfassende Angebot im etwa 250 Quadratmeter weiten Schwimmbecken an der Goethestraße. Dass das Konzept greift, hängt maßgeblich damit zusammen, dass „alle Wülfrather Grundschulen hier Schwimmzeiten haben“. Kinder finanzschwacher Eltern werden durch die Initiative „Kinder in Not“ unterstützt. Mit allerlei spielerischen Elementen wie einem Rätselspaß um Maskottchen „Nobbi“ werden nicht allein Techniken, sondern auch Baderegeln vermittelt. In allen weiterführenden Schulen der Stadt wird das DLRG-Angebot in Jahrgangsstufe fünf fortgesetzt, beispielsweise zum Thema „Was kann ich tun, wenn etwas passiert?“ Parallel dazu werden Lehrerfortbildungen angeboten, „damit sie Schulschwimmen unterrichten können und auf Klassenfahrten befugt sind, mit den Schülern ein Schwimmbad zu besuchen“. Außerdem gibt es Erste-Hilfe-Kurse. „Die Wartelisten sind lang“, sagt Heiko Dietrich über die Resonanz. Als Multiplikator in eigener Angelegenheit veranstalten die DLRGler in der Wasserwelt auch Termine wie eine Disco, engagieren sich im Kinderkarneval oder Stadtjugendring oder sind am 9. August wieder Teil des Wülfrather Blaulichttags. „Das klappt in dieser Stadt richtig gut, die verschiedenen Organisationen kooperieren gut miteinander.“