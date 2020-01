Sternsinger Wülfrath unterstützen Projekte im Libanon : Frieden als Schulfach im Libanon

Wülfrath Sternsinger der Gemeinde St. Maximin unterstützen dieses Projekt.

„In diesem Jahr haben wir keine persönlichen Projektpartner. Das gesammelte Geld geht in Friedensprojekte des Kindermissionswerkes. Zum Beispel in Projekte im Libanon“, wie Ulrike Platzhoff, Gemeindereferentin in St. Maximin berichtet. Eines davon ist „Frieden als Unterrichtsfach“, wie die Gemeindereferentin den sogenannten Alwan-Unterricht erläutert, in dem junge Libanesen religiöse und kulturelle Vielfalt, Frieden und Gerechtigkeit als Basis für ein gewaltfreies und friedliches Miteinander erleben. Als Pilotprojekt an fünf Schulen gestartet, soll dieses Modul landesweit den Frieden zwischen Menschen verschiedener Religionen fördern, wie Platzhoff ausführt. Dafür braucht es Geld.