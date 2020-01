Politische Beteiligung für Golden Ager in Wülfrath : Neuaufbau eines Seniorenrats für die Stadt geplant

Politische Beteiligung für Golden Ager in Wülfrath

Wülfrath Eine Informationsveranstaltung findet jetzt bei der Awo statt. Eingeladen sind Bürger im Alter von 60 Jahren und älter.

Es ist nicht nur das erste Treffen im neuen Jahr. Es geht um Reaktivierung eines bewährten Formats. Dienstag, 21. Januar, findet ab 17 Uhr bei der Arbeiterwohlfahrt, Schulstraße 13, eine Informationsveranstaltung zum Thema „Seniorenrat und Seniorenbeteiligung in Wülfrath“ statt. Dabei soll es vor allem um die Möglichkeit einer Reaktivierung des Mitte 2018 - nach 26 Jahren Tätigkeit - aufgelösten Gremiums gehen.

Der Seniorenrat Wülfrath hatte sich zuvor überparteilich und erfolgreich für die Belange ihrer älteren Mitbürger stark gemacht. Erfreulicherweise waren Mitglieder des Seniorenrats in nahezu allen Ausschüssen vertreten, und brachten dort ihre Meinungen und Expertise ein. Über die Jahre konnte der Seniorenrat Projekte wie das Aufstellen von Behindertentoiletten und Bänken in der Innenstadt, das Mehrgenerationenprojekt „In den Banden“ und den „Rollatorweg“ an der Wiedenhofer Straße mitverwirklichen. Zum 1 Juli 2018 musste sich dann allerdings der damalige Seniorenrat auflösen – es gab nicht mehr die notwendige Anzahl engagierter Mitstreiter.