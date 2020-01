Kabarettistische Unterhaltung aus und in Wülfrath : Kabarett mit Scheibenwischer

Wülfrath „U(h)rzeiteinstellung“ heißt das aktuelle Programm der Wülfrather Kabarettisten.

Grund für die Terminverschiebung ist: die Gruppe um Thomas Ackermann hatte im November einen großen Auftritt in Bochum. „Es war unser erstes Gastspiel in einer Großstadt“, erläutert das Gründungsmitglied. Nach diesem Erfolg vor mehr als 200 Zuschauern steht der Rückkehr in die alte Heimat nun bevor. Die Premiere findet um 20 Uhr im Gemeindehaus am Pütt statt. Fürs neue Programm haben sich die sieben Mitglieder einiges einfallen lassen. Aktuelle Themen aus Wülfrath, wie der Umbau des Kreisverkehrs an der Mettmanner Straße, werden humorvoll aufbereitet, und die Lokalprominenz wird „auf die nette Art durch den Kakao gezogen“, wie Thomas Ackermann betont. Ensemble-Mitglied Martina Seidel übernimmt es, in die Rolle als Bürgermeisterin Panke zu schlüpfen. Auch die Frage, wer ihr bei der Kommunalwahl im September nachfolgen könnte, wollen die Scheibenwischer nachgehen. Natürlich gibt es auch ein Wiedersehen mit „Den Opas“, „Den drei Charakteren“ und „Rentner Herbert K.“. Letzterer ist eine Hommage an den Kabarettisten Herbert Knebel, von dessen Nummern sich Thomas Ackermann inspirieren lässt. „Diese drei Rubriken sind quasi unsere ‚Running Gags‘ und werden vom Publikum immer sehr honorier.t“. Die Sketche wechseln sich ab mit Einspielfilmen und Musikdarbietungen von Lothar Meunier.