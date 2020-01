Klima- und Umweltschutz in Wülfrath : „Fürs Klima kann nie genug getan werden“

Wülfrath Pünktlich zum Jahresauftakt beteiligt sich die Ortsgruppe Wülfrath von Fridays for Future an der kreisweiten Demonstration. Überhaupt wollen die FFF 2020 weiterhin einiges bewegen.

Der offizielle Delegierte der „FFF Wülfrath“ hatte mit seinem Klimaengagement zunächst in Düsseldorf begonnen, um zusammen mit Freunden die Wülfrather Formation ins Leben zu rufen. In der Diskussionsgruppe sind inzwischen etwa 80 Teilnehmer, „ein ausgesprochen gutes Ergebnis“, ordnet der 17-Jährige Schüler, der im nächsten Jahr sein Abitur ablegen möchte, mit Blick auf die Einwohnerzahl der Kalkstadt die Größe ein. Zehn bis 15 Menschen gehören zum Organisationsteam, und dass „2019 in nahezu jedem Monat mindestens eine Aktion stattfand“, sei ebenfalls eine ordentliche Bilanz. Ganz wichtig ist es für den Schüler, sich „immer wieder und weiter einzubringen. fürs Klima ist nie genug getan.“ Ebenso wichtig ist, Themen breit zu streuen, viele zu interessieren und zu umsetzbaren Ergebnissen zu kommen. Auch das ist 2019 „gelungen, wir haben den Arbeitskreis Klimaschutz mit Mitgliedern aller Parteien gegründet“, der BUND ist ebenso im Boot. Viele Klimaschutz- und Umweltthemen wurden in die Verwaltung gebracht und diskutiert, „auch in den Fraktionen wird das weitergeführt“. Weiterer wichtiger Aspekt ist die Wiedergründung eines Jugendrats. „Wir sind die einige Stadt im gesamten Kreis Mettmann, der über kein Jugendparlament verfügt“, was sich nach Meinung der engagierten FFFler dringend ändern soll. Denn auch damit wäre im besten Fall ein weiterer Multiplikator in einer jungen Generation geschaffen.