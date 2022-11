Weihnachtszeit in Wülfrath Buden des Herzog-Wilhelm-Marktes haben geöffnet

Kult ist mittlerweile der Herzog-Wilhelm-Markt (HWM) in Wülfrath, der seit Freitagnachmittag geöffnet ist. Rund um den Kirchplatz in der Kulisse der Fachwerkhäuser locken die – oft ehrenamtlichen – Betreiber der 31 Holzbuden mit kulinarischen Leckereien nicht nur Wülfrather, sondern auch ehemalige Wülfrather und Menschen aus dem Umkreis an. Die 46. Auflage des HWM in diesem Jahr wurde vom neuen Vorstand des Fördervereins organisiert. Mit der Band Optical Disaster wurde auch das Bühnenprogramm am Freitag offiziell gestartet. Bis zum letzten Tag des Marktes am 4. Dezember werden jeden Tag vor allem lokale Künstler aus Wülfrath dort zu hören sein.