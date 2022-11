Weihnachtszeit in Erkrath Lichterdorf läutet mit Eröffnung den Advent ein

Nicht nur an Glühwein und Live-Musik, auch an die jüngsten Besucher haben die Lichterdorf-Organisatoren gedacht und ein Zelt aufgestellt, in dem Kinder unter Anleitung etwas Schönes für den Weihnachtsbaum und weitere Dekorationen basteln können. Am Sonntag können sie eine Fahrt in einer festlichen geschmückten Pferdekutsche (18 Plätze stehen pro Runde zur Verfügung) erleben und sich auf den Besuch des Weihnachtsmannes freuen. Das Lichterdorf öffnet Samstag von 16 bis 22 Uhr und Sonntag von 14 bis 18 Uhr. Es findet nur an diesem Wochenende statt. Neben dem Handwerkerkreis beteiligen sich zum Beispiel die Große Erkrather Karnevalsgesellschaft sowie Elternpflegschaft und Abiturklasse des Gymnasiums am Neandertal an der Festmeile. Glühwein gibt es für 3,50 Euro (mit Schuss 4 Euro) plus Tassenpfand.