Weihnachtszeit in Erkrath Wunschkärtchen können gepflückt werden

(RP) Zum Advent in Erkrath gehören seit mehr als einem Vierteljahrhundert auch die mit Wünschen dekorierten Tannenbäume in den Filialen der Kreissparkasse Düsseldorf. Für viele Bürgerinnen und Bürger ist es eine lieb gewordene Tradition, in der Vorweihnachtszeit einem anonym bleibenden Mitbürger eine besondere Freude zu bereiten und stille Wünsche zu erfüllen. In diesem Jahr hängen die Wünsche ab Freitag, 25. November, als besonderer Schmuck an den Weihnachtsbäumen in allen Erkrather Kreissparkassen-Filialen.