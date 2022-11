Baustelle in Wülfrath Anschlussstelle von A535 ist zwei Tage lang gesperrt

Ab Montag ist bei Autofahrern Geduld gefragt: Wie Straßen NRW mitteilt, ist die Asbrucher Straße (L355) an der Stadtgrenze von Wülfrath und Velbert am Montag, 28. November, und Dienstag, 29. November, gesperrt. Konkret geht es um das Stück zwischen der L427 (Dillenberger Weg) und der A535-Anschlussstelle Wülfrath. Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Ruhr erneuert in dem Zeitraum auf einem Teilstück die Fahrbahn.