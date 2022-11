Bildung in Erkrath Zähe Schulsanierung wird heftig kritisiert

Ein Tagesordnungspunkt zur Schulsanierung war nicht vorgesehen, aber ein Bericht der Verwaltung. Doch das Fachamt gab an, die Machbarkeitsstudie erst am Morgen erhalten zu haben und noch keine Auskunft geben zu können. Die Studie soll Aufschluss geben, inwieweit die anlaufende Brandschutzsanierung noch mit einer energetischen Überholung des Gebäudes kombiniert werden kann, was die beste Lösung für den Schulbetrieb wäre. Enttäuschte Gesichter daher bei den Elternvertretern.