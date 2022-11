Besondere Ehre in Wülfrath Ein Schulprojekt reist um die Welt

Es ist eine ganz besondere Ehre, mit der keiner gerechnet hatte: Am Vortag des Jahrestags der antisemitischen Pogromnacht vom 9. November 1938 führte das Städtische Gymnasium mit 55 Schülerinnen und Schülern und ihren Lehrkräften die Kinderoper „Brundibár“ im Theater der jüdischen Gemeinde in Riga auf. Die Einladung in die lettische Hauptstadt hatten Schulorchester und Chor kurz nach der Aufführung im Paul-Ludowigs-Haus im Sommer erhalten.