Bergische Diakonie in Wülfrath Adventsbasar der schönen Dinge

Wülfrath · Die Besucher hatten die Qual der Wahl: Beim Adventsmarkt in der Diakoniekirche in Wülfrath konnten sie sich an den Ständen mit einer allerlei weihnachtlichen und winterlichen Waren eindecken.

25.11.2022, 15:15 Uhr

Die Holzschnitzereien, die Axel Tillmanns hier präsentiert, sind auf dem Adventsbasar der Bergischen Diakonie sehr beliebt. Foto: Achim Blazy (abz)

Von Sandra Grünwald