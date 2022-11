Weihnachtszauber in Wülfrath Jetzt kann der Advent richtig losgehen

Gut 6,30 Meter ist sie groß, die diesjährige Weihnachtstanne am Diek. Und ab Donnerstag, 15 Uhr, werden auch die Lichter am festlich geschmückten Baum leuchten und so für vorweihnachtliche Stimmung sorgen. Trotz Ukraine-Krieg, Energiekrise und Inflation waren sich die Akteure einig, dass auch dieses Jahr wieder ein Weihnachtbaum an der zentralen Stelle stehen soll. Die Tanne gespendet hat, wie im vergangenen Jahr, die Firma Spie AG. Auch das Schmücken hat der Betrieb übernommen. Über die Kosten möchte Markus Schlick, Spie Servicebüroleiter Wuppertal, nicht sprechen. Das Unternehmen hatte den Zuschlag zur Umrüstung der Wülfrather Straßenbeleuchtung auf LED 2021 gewonnen und hat seither schon rund 1500 Leuchten ausgetauscht. „Gerade in der dunklen Jahreszeit liegt uns die Beleuchtung noch mehr am Herzen“, begründet er das Engagement. Für das Aufstellen und das Schmücken per Steigerwagen waren rund sechs Mitarbeiter im Einsatz. Der Baum stammt aus dem Radevormwald. Der Wülfrather Baubetriebshof hat mit einem Radlader den Sockel für den Baum abgeladen, der im restlichen Jahr sonst bei der Firma Drenker gelagert wird. Das Kooperationsprojekt wird durch Wülfrath pro komplettiert, die die Lichterkette stellen. Die Stromkosten dafür übernimmt die ansässige Kreissparkasse Düsseldorf. „Wir sind schon auf den Baum angesprochen worden. Die Wülfrather freuen sich, dass ein Stück Normalität einkehrt“, erzählt Miroslaw Lubos von der Kreissparkasse. „Das ist der Grund, warum wir das machen“; ergänzt Anja Haas von Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing. Ein zweiter Baum steht wieder zwischen Rathaus und Altenheim. Die Lichterkette stellt die Diakonie.