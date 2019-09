3000 Euro gibt’s für konkrete Hinweise : Wülfrath setzt Belohnung aus

Wülfrath Schon zwei mal wurde die Feuerwehr zu Bränden in Nähe des Spielplatzes „In den Eschen“ gerufen. Die Stadt hofft, die Serie zu beenden und den Verursacher zu finden.

(arue) Innerhalb kurzer Zeit hat die Feuerwehr der Stadt Wülfrath zwei Waldbrände löschen müssen. In beiden Fällen vermutet die Polizei Brandstiftung als Ursache. Um diese Serie zu beenden und den Verursacher zu finden, setzt die Stadt Wülfrath jetzt eine Belohnung aus: Sie lobt für Hinweise, die zur Ergreifung der Brandstifter führen, 3000 Euro aus. Der erste Einsatz war am Dienstag, 3. September, um 14.30 Uhr in Nähe des Spielplatzes „In den Eschen“. Dort gab es ein Bodenfeuer über eine Fläche von mehr als 80 Quadratmetern. Am Mittwoch, 4. September, wurde der Feuerwehr dann um 16.21 Uhr ein Feuer im selben Wald gemeldet. Es brannte an drei verschieden Stellen. „Da nicht abzuschätzen war, welches Ausmaß der Brand hatte, wurde Vollalarm ausgelöst“, heißt es jetzt von der Stadt Wülfrath.