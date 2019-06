Brand in Erkrath : Einbrecher legten Feuer in Grundschule – Stadt setzt hohe Belohnung aus

Foto: Christoph Zacharias 8 Bilder Grundschule Sandheide in Erkrath nach dem großen Brand.

Erkrath Das verheerende Feuer in einer Erkrather Grundschule ist Ermittlern zufolge von Einbrechern gelegt worden. Die Stadt hat nun eine hohe Belohnung für Hinweise auf den oder die Brandstifter ausgesetzt.

Bislang war es nur Spekulation, aber jetzt haben die am Montagmorgen nach dem Ende der Löscharbeiten und dem Auskühlen des Brandorts begonnenen Ermittlungen der Mettmanner Kriminalpolizei erste entscheidende Erkenntnisse geliefert. Denn aufgrund von Spuren und kriminalistischen Beweisen, die trotz des Großbrands und der damit einhergehenden Verwüstung des Gebäudes gefunden wurden, sind die Brandexperten inzwischen sicher, dass vor Ausbruch des Feuers in das Schulgebäude eingebrochen wurde.

„Damit erhärtet sich der dringende Verdacht, dass der Brand von dem oder den Einbrechern gelegt wurde. Unsere Ermittlungen dauern noch an“, informierte die Polizei am Dienstagnachmittag. Nach wie vor sind die Kripobeamten dabei auf Mitwirkung aus der Bevölkerung angewiesen. Die Polizei in Erkrath (Telefon 02104 9480-6450) und auch alle anderen Polizeidienststellen (Notruf 110) nehmen sachdienliche Hinweise jederzeit entgegen.

Info Erst die Hauptschule, dann die Grundschule Binnen 24 Stunden mussten die Feuerwehr Erkrath und weitere Wehren aus dem Kreisgebiet am Wochenende zu Bränden in zwei Schulen ausrücken. In der Fuhlrott-Hauptschule an der Rankestraße legten bislang unbekannte Täter in der Nacht zum Samstag ein Feuer und zerstörten einen Teil der Schule. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäudeteile verhindern. Polizei und Feuerwehr stellten fest, dass Unbekannte in das Schulgebäude eingedrungen waren, den Klassenraum verwüstet und dann Feuer gelegt hatten. An der Brechtstraße in der Sandheide brannte am späten Samstagabend die dortige Grundschule bis auf die Turnhalle und zwei weitere Gebäude vollständig ab.

Ein Mann, der in der Nähe der Schule wohnt, teilte unserer Redaktion am Sonntagmorgen mit, dass er etwa eine Stunde vor Ausbruch des Feuers zwei Jugendliche beobachtet habe, die versucht hätten, mit einem Feuerzeug Sträucher am Straßenrand anzuzünden. Als die beiden angesprochen wurden, hätten sie sich schnell entfernt. Für Hinweise, die zur Ergreifung und rechtskräftigen Verurteilung des Täters oder der Täter führen, die am Abend des 1. Juni die Sandheider Grundschule in Brand gesetzt haben, hat die Stadt Erkrath jetzt auch eine Belohnung in Höhe von 5000 Euro ausgesetzt.

Zum Schutz vor weiteren Taten gleicher Art hat die Kreispolizeibehörde ihre Überwachungsmaßnahmen bereits seit dem Wochenende verstärkt, insbesondere im Raum Hochdahl. Im Einsatz sind sowohl uniformierte als auch zivile Kräfte. Die Behörde hofft auch dann auf zeitnahe Hinweise aus der Bevölkerung, wenn jemand etwas beobachtet, das auf versuchte neue Brandstiftung schließen lassen könnte. Hinweise dazu ebenfalls unter der Notrufnummer 110. Das Feuer in der Grundschule an der Brechtstraße in Sandheide war am Samstagabend ausgebrochen. Mehr als 200 Kräfte der Feuerwehr, der Polizei sowie des Roten Kreuzes waren daraufhin stundenlang im Einsatz. Das Gebäude brannte dennoch komplett aus. Mehrmals tagte daraufhin ein Krisenstab der Stadtspitze, um das Problem der Unterbringung zu lösen. Ergebnis: Bis Pfingsten fällt der Unterricht aus, ab Mittwoch, 12. Juni, werden die rund 190 Kinder bis zu den Sommerferien in Klassenstufen aufgeteilt und an drei unterschiedlichen Standorten unterrichtet.