Nach Großbrand in Niederrhein-Therme Duisburg : Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Verdacht auf Brandstiftung - Belohnung für Hinweise

Nach Großbrand in Niederrhein-Therme Duisburg

Duisburg Nach dem verheerenden Feuer in der Niederrhein-Therme in Duisburg ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der Brandstiftung. Die Polizei hat eine Belohnung für Hinweise ausgesetzt.

Die Staatsanwaltschaft Duisburg ermittelt nach dem Großbrand in dem Bad wegen des Verdachts der Brandstiftung. Für sachdienliche Hinweise, die zur Ermittlung des Täters oder der Täter führen, hat sie eine Belohnung in Höhe von 5000 Euro ausgesetzt.

In der Nacht auf Montag, 17. Juni 2019, hatte ein Feuer eine Blocksauna im Außenbereich der Therme sowie einen Teil des Gradierwerks zerstört. Verletzt wurde durch den Brand niemand.

Befragungen der Polizei brachten den Hinweis, dass sich kurz vor der Brandentstehung gegen 23 Uhr eine größere Gruppe Jugendlicher im Bereich der Saline aufgehalten haben soll. Teile der Gruppe sollen in ein Auto unbekannten Fabrikats gestiegen sein, das auf einem Parkplatz in Brauhausnähe stand, und hätten sich sich in unbekannte Richtung entfernt.