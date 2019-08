Zeugen in Wülfrath gesucht : Zerstörter Kletterturm: Belohnung erneut erhöht

Zeugen in Wülfrath gesucht

Vermutlich hatte sich die Tat in der Zeit von Montag, 29. Juli, 13 Uhr, bis Dienstag, 30. Juli, 13 Uhr, ereignet. Foto: Stadt Wülfrath

Wülfrath Im Fall des Kletterturms im Stadtpark, der Ende Juli von Unbekannten zerstört worden war, gibt es noch keine Hinweise auf die Täter. Daher haben Stadt und Bürgerverein die Belohnung nun auf 1000 Euro erhöht, wie die Verwaltung jetzt mitteilt.

Unbekannte hatten den Kletterturm so stark beschädigt, dass er aus Sicherheitsgründen umgehend vom Baubetriebshof abgebaut und entsorgt werden musste. Es entstand ein Schaden von 3000 Euro. Die Stadt hatte zunächst eine Belohnung für sachdienliche Hinweise in Höhe von 300 Euro ausgesetzt, die der Bürgerverein Wülfrath dann verdoppelte. Von der enrneuten Erhöhung auf 1000 Euro versprechen sich Stadt und Bürgerverein Erfolg. „Wir hoffen mit der höheren Summe einen stärkeren Anreiz zu schaffen, Hinweise aus der Bevölkerung auf die Täter zu erhalten“, erklärt Bürgervereinsvorsitzende Adelheid Heiden. „Uns liegen ein sauberes und intaktes Stadtbild sehr am Herzen.“ Hinweise nimmt die Polizei entgegen, Tel. 02058 92006180.