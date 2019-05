Polizei erbittet Hinweise : Unbekannte legen erneut Feuer in Wülfrath

Polizei und Feuerwehr gehen von Brandstiftung aus. Foto: Michael Scholten

Wülfrath (arue) Bereits zum wiederholten Mal in diesem Monat kam es in der Wülfrather Innenstadt zu kleineren Brandlegungen durch einen oder mehrere bislang noch unbekannte Täter. Das berichtet die Polizei. Am vergangenen Wochenende entfachte ein Unbekannter erneut ein Feuer: Zwischen Freitagabend, 24. Mai, 22 Uhr, und Samstagmorgen, 25. Mai, 5.50 Uhr, wurden auf dem Generationenspielplatz an der Mühlen- und Mettmanner Straße ein Mülleimer sowie die einer Absperreinrichtung vorsätzlich in Brand gesetzt.

