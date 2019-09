Kreis Mettmann : Entlastung? Feuerwehren sind skeptisch

Mettmann/Erkrath/Wülfrath Die Stadt Wülfrath denkt darüber nach, ihre ehrenamtliche Feuerwehr von Bagatell-Einsätzen wie der Beseitigung von Ölspuren zu entlasten. Ein guter Gedanke, sagen die Sprecher anderer Städte. Doch sie haben Zweifel an der praktischen Umsetzung.

Doch in der Kreisstadt habe man damit bereits schlechte Erfahrungen gemacht, berichtet Zerweiss: „In Mettmann war es längere Zeit üblich, dass gemeldete Ölspuren von einem Führungsdienst der Feuerwehr begutachtet und für die Beseitigung dann ein Unternehmen mit einem speziell ausgestatteten Reinigungsfahrzeug tätig wurde“, erinnert sich Zerweiss. Was anfangs wie ein Erfolgsmodell wirkte, entpuppte sich jedoch immer mehr zu einem schwierigen Unterfangen: „Die Zuverlässigkeit, schnelle Erreichbarkeit und Verfügbarkeit des Unternehmers nahmen ab, oft musste die Feuerwehr an bereits abgearbeiteten Einsatzstellen erneut tätig werden. Finanzielle Forderungen gegenüber Dritten sorgten für eine hohe Zahl an Nachfragen der jeweiligen Versicherungen“, berichtet Zerweiss. Daher gebe es in Mettmann derzeit keinerlei weitere Gedanken in dieser Richtung, zumal es in Mettmann eine mit Hauptamtlern besetzte Feuer- und Rettungswache gebe. „In den seltensten Fällen kommt es daher für dieses Aufgabenfeld zu einer Alarmierung der ehrenamtlichen Feuerwehrkräfte.“ Und auch der Kreisbrandmeister Torsten Schams ist skeptisch. „Ein Verzicht auf den Einsatz von Feuerwehren ist nur in wenigen Einzelfällen vorstellbar“, sagt er. Und auch er verweist auf die negativen Erfahrungen der Stadt Mettmann: Die Feuerwehr sei trotzdem zu jeder Ölspur ausgerückt, „um die tatsächlich vorliegende Gefahr zu beurteilen. Im Gefahrfall wurde die Feuerwehr selbst tätig, um die Zeit bis zum Eintreffen des Dienstleisters zu überbrücken und die Gefahr zu minimieren. Aufgrund der geringen Effizienz musste von diesem System Abstand genommen werden.“