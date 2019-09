Wülfrather formieren sich gegen Regionalplan : Bürgerinitiative Düssel-West sammelt Unterschriften

Mike Münch (v.l.), Reinhardt Weniger und Andreas Ball-Sadlo von der Bürgerinitiative Wülfrath-Düssel wollen möglichst viele Bürger gegen ein Neubaugebiet mobilisieren. RP-Archivfoto: Schwerdtfeger. Foto: Ina Schwerdtfeger

Wülfrath Am Samstag präsentieren sich die Aktiven mit einem Infostand auf dem Dorfplatz in Düssel. Die Zeit drängt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Ina Schwerdtfeger

(isf) Die Bürgerinitiative Düssel-West will aktiv gegen die Änderungen des Regionalplan vorgehen. Am Samstag, 7. September, will sie von 11 bis 12 Uhr auf dem Dorfplatz in Düssel mit interessierten Bürgern sprechen und Flyer verteilen. Eine Unterschriftenliste gegen ein mögliches Neubaugebiet im Ort liegt ebenfalls aus.

Unter dem Titel „Mehr Wohnbauland am Rhein“ hatte die Bezirksregierung Düsseldorf nach möglichen Flächen für Neubebauung gesucht. Im Regionalplan waren für Wülfrath vier Areale ausgewiesen worden, darunter in Düssel-West, Flehenberg, In den Eschen und Am Waserturm. Das Planverfahren wird zwar auf Landesebene geführt, die Städte und Gemeinden werden jedoch beteiligt und können ihre Anregungen und Bedenken äußern. Vor zwei Wochen hatte die Stadt Wülfrath zu einer Informationsveranstaltung eingeladen, um Einblick in die Planungen zu gewähren.