Stadt Wülfrath gewährt Einblicke : Diese Schätze lagern im Tresor der Stadt

Wülfrath Das Goldene Buch der Stadt Wülfrath und die Amtskette der Bürgermeisterin sind von hohem ideellen Wert.

Doch wer darf sich in dem in Leder gebundenen und mit dem Stadtwappen versehenen Buch verewigen? Auch hierüber gibt es keine klaren Aussagen. „Auf Nachfragen bei anderen Kommunen bekam ich die Antwort, dass allein der Bürgermeister entscheiden darf, wer sich in das Buch einträgt.“ Und so ist die Anzahl der Unterschriften, die auf wichtige Stadtbesuche und Empfänge hinweisen, auch 18 Jahre nach Einführung des Goldenen Buches noch recht übersichtlich. Einer der letzten Einträge handelt von der Eröffnung des Panoramaradwegs im Jahr 2011. Auch der Besuch von König Philippe, dem König der Belgier, war es Wert, eine Seite des rot umbundenen Buches bereitzuhalten. Bürgermeisterin Claudia Panke sucht man auf den Seiten bisher jedoch vergebens. Absoluter Unterschriften-Spitzenreiter hingegen ist der noch immer amtierende Landrat Thomas Hendele, der eine Vielzahl der offiziellen Besuche und Empfänge mitbegleitete. So einfach kreuz und quer über die Seite zu schreiben, ist übrigens nicht erlaubt. Fein säuberlich und im Bestfall möglichst mittig sollte der Amts- oder Würdenträger seinen Schriftzug platzieren. „Im Anschluss lassen wir den Eintrag auf der Seite dokumentieren. Dies geschieht extern und in Schönschrift“, erklärt Franca Calvano vom Büro der Bürgermeisterin.