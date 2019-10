Wülfrath : Sankt Martin zieht durch Wülfrath

Wülfrath Bald ist es wieder soweit: Am 11. November reitet der Heilige Martin durch die Innenstadt – jetzt auch als NRW-Kulturerbe.

Nächstenliebe feiern, das möchten auch die Katholische Kirche St. Maximin und die Fördergemeinschaft St. Georg, die in diesem Jahr den 42. Martinszug in der Wülfrather Innenstadt veranstalten und organisieren. Jürgen Ahrweiler von der Fördergemeinschaft freut sich über die Aufnahme in die Landesliste: „Es hat lange gedauert, wir mussten uns vor allem gegen Halloween durchsetzen. Aber wir müssen uns ja nicht alles aneignen, was aus Amerika kommt, wenn wir selber so schöne Bräuche haben“, sagt er. Der Martinszug gehört für ihn zu den lebendigen traditionellen Kulturen, die jeder einmal gesehen haben sollte: „Der 11. November sollte als fester Termin in jedem Jahresplaner stehen“, sagt er.