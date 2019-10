Wülfrath : Rundgang um die Kleine Höhe

Die Felder auf der Kleinen Höhe an der Grenze von Wuppertal, Wülfrath und Velbert sind umstrittenes Planungsgebiet. Foto: Dirk Lotze

Wülfrath Journalist Dirk Lotze führt entlang des umstrittenen Planungsgebietes.

(des) Am Sonntag, 3. November, um 11 Uhr lädt der Journalist Dirk Lotze erneut zu einem Rundgang an der Kleinen Höhe und am Asbruch ein. Die etwa zweieinhalbstündige Wanderung führt Neugierige unter dem Titel „Freiraum contra Bauprojekte“ über die Felder, nach Oberdüssel und zu Aussichtspunkten rund um das umstrittene Gebiet.